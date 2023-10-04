Для украинских военных создали плащ-невидимку

Главное: В Украине создали плащ-невидимку для военных. Разработчики Brave1 создали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Детали: Украинская платформа для разработки инновационных решений в интересах ВСУ Brave1 создала плащ-невидимку, делающий незаметными бойцов для вражеских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 4 октября.

Плащ блокирует излучение тепла и делает военных незаметными для врага. По словам министра, это поможет выполнять боевые задания снайперам или группам Сил спецопераций.

Плащ-невидимка имеет вес до 2,5 килограмма, высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также он не горит и защищает от больших температур.

На опубликованном видео показан готовый образец, прошедший успешные испытания в полевых условиях.

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