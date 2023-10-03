The Gaze: десятки миллионов бюджетных гривен потрачены на украинский сайт, который никому не интересен

Главное: На новое украинского англоязычное СМИ The Gaze потрачено более 60 млн бюджетных грн. При этом сайт никто не читает и не смотрит.

Детали: Разворачивается скандал вокруг сайта The Gaze — нового англоязычного СМИ, которое финансирует Минкульт Украины за счет средств госбюджета. По данным издания NGL, за 4 месяца уже потрачено более 60 млн грн на The Gaze, при этом сайт никто не читает и не смотрит.

Англоязычная диджитал-платформа The Gaze запустилась в июне 2023 года. Заявленная правительством цель издания — освещение событий в Украине для западной аудитории (прежде всего, для жителей США и Великобритании).

Весь контент для Gaze создают частные подрядчики, услуги которых оплачивает госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» из бюджета Министерства культуры.

По данным портала госзакупок Prozorro, стоимость уже подписанных договоров на производство видео для The Gaze составила 35 млн грн, а текстовых новостей и статей — 11 млн грн.

Дороже всего стоит кулинарное шоу — 261 тыс. грн за выпуск, каждый из которых собирает на YouTube в среднем всего 900 просмотров. При этом на производство Chefs Next Door уже потрачено более 8 млн грн. Есть среди шоу The Gaze откровенно странный формат «Hidden Angle», где программу ведут... утки (см видео).

На скандал уже отреагировал Артем Биденко, который курирует проект The Gaze как советник Мультимедийной платформы иновещания. Он заявил, что проект еще находится на начальной стадии, потому рано судить о его провале и «деньгах на ветер». А низкие охваты и малоизвестность самого издания объяснил отсутствием бюджета на промо и работу с зарубежными инфлюенсерами. Биденко добавил, что «было бы очень хорошо получить средства для продвижения и контента от доноров». По его словам, The Gaze готовится к подаче на различные донорские программы в следующем году.