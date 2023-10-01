Умные очки с ИИ: Meta показала новинку за $299

Главное: Meta представила «умные очки» со искусственным интеллектом «Ray-Ban Meta Smart Glasses». Продажа стартует с октября 2023.
Детали: Марк Цукерберг (Meta) представил «умные очки» со встроенным искусственным интеллектом.
Главное: Meta представила «умные очки» со искусственным интеллектом «Ray-Ban Meta Smart Glasses». Продажа стартует с октября 2023.
Детали: Марк Цукерберг (Meta) представил «умные очки» со встроенным искусственным интеллектом.
Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий
Миа: японский гитарист удалил соски и вставил микрочипы
Укус паука лечит от импотенции
Бекхэм (2023): дата выхода и трейлер документального сериала про футболиста Дэвида Бекхэма
Мёртвая сестра (2023): дата выхода и трейлер фильма про монастырские ужасы
Ацтекский свисток смерти теперь можно заказать на Amazon
iPhone 15 сильно перегреваются от любых манипуляций с ними
Василий Вирастюк разводится после 15 лет брака
Британских войск в Украине, пока, не будет, - Сунак
В Армении требуют от властей выхода из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ
Шатдаун в США отменяется, вместе с финансированием Украины
Шатдаун в США отменяется, вместе с финансированием Украины
В Украине разместят британские войска
Усик против Фьюри: бой состоится 23 декабря 2023
Шатдаун в США все ближе: завтра американское правительство может полностью остановить свою работу
Коронавирус с новой силой штурмует Украину
Граждан РФ призывают как можно быстрее бежать из Крыма
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 277 660 солдат
ЕС продлил временную защиту для украинцев
В одном из районов Киева ввели карантин. Названа причина
Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
Трамп придумал неожиданный способ остановить войну в Украине
Через три дня в Украине перестанут принимать некоторые купюры и монеты
На курском аэродроме уничтожено руководство авиаполка РФ, — СМИ
Маттео Мессина Денаро: умер один из главарей «Коза ностра»
Кумир фанатов «Динамо» попал в больницу в очень тяжелом состоянии
Шатдаун в США все ближе: завтра американское правительство может полностью остановить свою работу
Здоровье Байдена всерьез обеспокоило американцев
В Полтавской области взорвался газопровод
В одном из районов Киева ввели карантин. Названа причина
Корь стремительно расползается по Украине
Страшная дилемма мобилизации по-украински
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?