Умные очки с ИИ: Meta показала новинку за $299

Главное: Meta представила «умные очки» со искусственным интеллектом «Ray-Ban Meta Smart Glasses». Продажа стартует с октября 2023.

Детали: Марк Цукерберг (Meta) представил «умные очки» со встроенным искусственным интеллектом.

Очки созданы совместно с известным брендом Ray Ban и внешне не отличаются от обычных.

Цукерберг заявляет, что в них встроена камера, которая может не только снимать фотовидео и вести прямые трансляции в соцсети, но еще и распознавать предметы перед собой благодаря ИИ.

Например, можно посмотреть в очках на объект архитектуры и попросить рассказать, что перед вами. Или как починить кран. Или перевести вывеску.

Цена Ray-Ban Meta Smart Glasses — $299. Их продажа стартует с октября 2023 года.