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Видео-Новости > Умные очки с ИИ: Meta показала новинку за $299

Умные очки с ИИ: Meta показала новинку за $299

Агата Кловская
01.10.23 19:39
135
Умные очки с ИИ: Meta показала новинку за $299

Главное: Meta представила «умные очки» со искусственным интеллектом «Ray-Ban Meta Smart Glasses». Продажа стартует с октября 2023.

Детали: Марк Цукерберг (Meta) представил «умные очки» со встроенным искусственным интеллектом.

Очки созданы совместно с известным брендом Ray Ban и внешне не отличаются от обычных.
 
Цукерберг заявляет, что в них встроена камера, которая может не только снимать фотовидео и вести прямые трансляции в соцсети, но еще и распознавать предметы перед собой благодаря ИИ.
 
Например, можно посмотреть в очках на объект архитектуры и попросить рассказать, что перед вами. Или как починить кран. Или перевести вывеску.
 
Цена Ray-Ban Meta Smart Glasses — $299. Их продажа стартует с октября 2023 года.
 

Тэги: Марк Цукерберг, искусственный интеллект, технологии, умные очки

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