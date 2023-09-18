X Æ A-12 и Маск пообщались с Эрдоганом

Главное: Илон Маск вместе с сыном X Æ A-12 пообщался с лидером Турции.

Детали: Реджеп Эрдоган встретился с Илоном Маском и его сыном со странным именем X Æ A-12 в Нью-Йорке.

В ходе встречи турецкий лидер призвал миллиардера открыть завод Tesla в Турции.

Также Эрдоган поинтересовался у Маска, где его жена. Тот ответил, что они развелись и она в Сан-Франциско, поэтому он заботится о сыне X Æ A-12.