X Æ A-12 и Маск пообщались с Эрдоганом

Главное: Илон Маск вместе с сыном X Æ A-12 пообщался с лидером Турции.
Детали: Реджеп Эрдоган встретился с Илоном Маском и его сыном со странным именем X Æ A-12 в Нью-Йорке.
Главное: Илон Маск вместе с сыном X Æ A-12 пообщался с лидером Турции.
Детали: Реджеп Эрдоган встретился с Илоном Маском и его сыном со странным именем X Æ A-12 в Нью-Йорке.
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