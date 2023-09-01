Появилось видео, как рэпер 50 Cent разбил голову поклоннице

Главное: Рэпер 50 Cent разбил голову своей поклоннице. Он швырнул в нее микрофон.

Детали: Американский рэпер 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III) вляпался в неприятную историю. Во время концерта в Лос-Анджелесе 48-летний артист разбил голову своей поклоннице, запустив в нее со сцены микрофон, пишет издание TMZ.

Причиной того, что у исполнителя сдали нервы, стало то, что сначала у него не работал один микрофон, а потом и другой. В результате тот психанул и запустил один из них в толпу.

Пострадавшей оказалась ведущей радио Power 106 Брихан Монегейн. Ее госпитализировали, после чего девушка написала заявление в полицию.

Она настаивает, что рэпер видел, куда совершал свой бросок.

Представители артиста начали его защищать, заявив, что та неправомерно зашла в техническую зону под сценой.

Адвокат музыканта сказал, что его клиент «никогда бы преднамеренно не ударил кого-то микрофоном».

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