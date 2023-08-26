Рептилии (2023): трейлер и дата выхода мрачного детектива с Бенисио Дель Торо и Джастином Тимберлейком

Главное: Появился трейлер детектива «Рептилии». Премьера запланирована на 6 октября 2023.

Детали: Появился трейлер мрачного детектива «Рептилии» с Бенисио Дель Торо и Джастином Тимберлейком в главных ролях.

В центре сюжета «Рептилии» — закаленный детектив из маленького городка, который раскрывает сложную паутину обмана, докапываясь до истины, стоящей за жестоким убийством молодого агента по недвижимости. Впрочем, постепенно дело превращается во что-то гораздо большее.

Премьера «Рептилии» запланирована на 6 октября 2023 года и будет доступна на платформе Netflix.

Трейлер детектива «Рептилии»: