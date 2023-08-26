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Видео-Новости > Рептилии (2023): трейлер и дата выхода мрачного детектива с Бенисио Дель Торо и Джастином Тимберлейком

Рептилии (2023): трейлер и дата выхода мрачного детектива с Бенисио Дель Торо и Джастином Тимберлейком

Агата Кловская
26.08.23 10:31
59
Рептилии (2023): трейлер и дата выхода мрачного детектива с Бенисио Дель Торо и Джастином Тимберлейком

Главное: Появился трейлер детектива «Рептилии». Премьера запланирована на 6 октября 2023.

Детали: Появился трейлер мрачного детектива «Рептилии» с Бенисио Дель Торо и Джастином Тимберлейком в главных ролях.

В центре сюжета «Рептилии» — закаленный детектив из маленького городка, который раскрывает сложную паутину обмана, докапываясь до истины, стоящей за жестоким убийством молодого агента по недвижимости. Впрочем, постепенно дело превращается во что-то гораздо большее.
 
Премьера «Рептилии» запланирована на 6 октября 2023 года и будет доступна на платформе Netflix.
 
Трейлер детектива «Рептилии»:
 

Тэги: фильм, кино

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