Fat Bottomed Girls: таинственно исчезла песня Queen про «толстозадых девчонок»

Главное: На Западе отменили одну из самых популярных песен Queen - Fat Bottomed Girls.

Детали: Классическая песня Fat Bottomed Girls («Толстозадые девчонки») таинственным образом исчезла из новой коллекции лучших хитов группы для молодёжной аудиоплатформы Yoto, пишет издание.

Песня была написана гитаристом Queen Брайаном Мэем в 1978 году и посвящена «женщинам с пышными формами».

«Никто не может понять, почему такая добродушная, веселая песня не может быть принята в современном обществе. Почему бы не ценить людей всех форм и размеров, как говорит нам общество, а не избавляться от них», — отметил источник Daily Mail из музыкальной индустрии.