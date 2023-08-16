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Видео-Новости > Американская рэперша оскорбила в новой песне Зеленского

Американская рэперша оскорбила в новой песне Зеленского

Агата Кловская
16.08.23 15:23
143
Американская рэперша оскорбила в новой песне Зеленского

Главное: Американская рэперша Noname записала скандальную песню. В ней вспомнила и Владимира Зеленского.

Детали: 31-летняя американская рэперша Noname (Фатима Ниима Уорнер) записала новую скандальную песню вместе с рэпером Jay Electronicа. В композиции Balloons, которая входит в новый альбом Sundial, она прошлась по многим.

Так, в строках упоминается  семья Ротшильдов.

Вспомнили и о президенте Украины Владимире Зеленском, которому посвятили такие слова: «И подбегает какой-то е*аный мальчик восьмидесяти пяти и давит на меня. Это все обман, очень просто, шутка – как Зеленский (And some fuckboy eighty-fiver come run up and press me. It's all a hoax, quite simple, a joke like Zelenskyy)».

После того, как ее начали осуждать в социальных сетях, Noname заявила: «Я не антисемитка. Я не ненавижу группы людей. Я против превосходства белой расы, которая является глобальной системой, которая предоставляет привилегии людям, которые идентифицируют себя как белые».

Она добавила: «Я не собираюсь извиняться за куплет, который я не писала. Я не собираюсь извиняться за то, что включила его в свой альбом. Если вы считаете, что я не права, включив его, это справедливо. Не слушайте. Перестаньте следить и поддержите всех других удивительных рэперов, которые издают глупую музыку. Ваше разочарование действительно для меня ничего не означает, и я говорю это с любовью».

В тему: Американский рэпер зачем-то опубликовал фото с оккупационной Z-символикой.

Тэги: США, мир, музыка, культура, рэп, курьезы, Владимир Зеленский, Noname

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