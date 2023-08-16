Число жертв лесных пожаров на Гавайях перевалило за сотню

Главное: На Гавайях растет число жертв лесных пожаров. Погибли более ста человек.

Детали: На Гавайских островах в США растет число жертв лесных пожаров. Губернатор штата Джош Грин говорит, что погиб уже 101 человек.

Уточняется, что жертвы зафиксированы на острове Мауи.

Пожары тут начались из-за сухой и жаркой погоды и усложняется сильным ветром, принесенным ураганом Дора.

Спасатели говорят, что некоторые очаги возгорания достигают площади в четыреста гектаров.

Сообщается, что огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна.

Власти были вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт.

Эвакуированы сотни местных жителей.

Президент страны Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Сам он планирует посетить место трагедии.

Пентагон также сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы национальной гвардии и вертолеты.

В тему: Беззаботная поездка Байдена на велосипеде вызвала скандал в социальных сетях.