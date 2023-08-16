Число жертв лесных пожаров на Гавайях перевалило за сотню

Главное: На Гавайях растет число жертв лесных пожаров. Погибли более ста человек.
Детали: На Гавайских островах в США растет число жертв лесных пожаров. Губернатор штата Джош Грин говорит, что погиб уже 101 человек.
Уточняется, что жертвы зафиксированы на острове Мауи.
Пожары тут начались из-за сухой и жаркой погоды и усложняется сильным ветром, принесенным ураганом Дора.
Спасатели говорят, что некоторые очаги возгорания достигают площади в четыреста гектаров.
Сообщается, что огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна.
Власти были вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт.
Эвакуированы сотни местных жителей.
Президент страны Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Сам он планирует посетить место трагедии.
Пентагон также сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы национальной гвардии и вертолеты.
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