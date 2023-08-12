Падение дома Ашеров (2023): тада выхода и тизер сериала по мотивам рассказа Эдгара Аллана По

Главное: Появился тизер сериала «Падение дома Ашеров». Премьера состоится 12 октября 2023.

Детали: В Сети появился первый тизер сериала «Падение дома Ашеров» по мотивам рассказа Эдгара Аллана По.

Главный герой сериала «Падение дома Ашеров», получив письмо от своего друга юности Родерика Ашера, приезжает к нему в поместье. Встретившись с хозяином дома, он узнаёт о его странной наследственной болезни...

Премьера «Падение дома Ашеров» состоится 12 октября 2023 года.

тизер сериала «Падение дома Ашеров»: