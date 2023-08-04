Юрий Ткач: комику 95 квартала подарили номерные знаки с четырьмя восьмерками

Главное: Появилось видео вечеринки с участием комика 95 квартала Юрия Ткача. Его посвятили ы рыцари и подарил номерные знаки с четырьмя восьмерками.

Детали: Появилось видео вечеринки с участием руководителей прокуратуры Житомирской области и известного актера-комика 95 квартала Юрия Ткача. Прокурор Житомирской области Александр Белошицкий сперва «посвятил» Ткача в рыцари, а после - подарил ему номерные знаки с четырьмя восьмерками «КМ 8888 МК».

На мероприятии также присутствовал первый заместитель областного прокурора Олег Мостиховский.

Ведущий мероприятия, известный артист Владимир Шумко, представил Белошицкого королем, а его заместителя - замом короля.