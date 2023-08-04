Юрий Ткач: комику 95 квартала подарили номерные знаки с четырьмя восьмерками

Главное: Появилось видео вечеринки с участием комика 95 квартала Юрия Ткача. Его посвятили ы рыцари и подарил номерные знаки с четырьмя восьмерками.
Детали: Появилось видео вечеринки с участием руководителей прокуратуры Житомирской области и известного актера-комика 95 квартала Юрия Ткача. Прокурор Житомирской области Александр Белошицкий сперва «посвятил» Ткача в рыцари, а после - подарил ему номерные знаки с четырьмя восьмерками «КМ 8888 МК».
На мероприятии также присутствовал первый заместитель областного прокурора Олег Мостиховский.
Ведущий мероприятия, известный артист Владимир Шумко, представил Белошицкого королем, а его заместителя - замом короля.
По данным СМИ, номерные знаки зарегистрированы на автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2021 года и относятся к Житомирской области. Официальная их стоимость 36 тысяч гривен. В инстаграме артиста есть фотографии где Ткач позирует на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLE с номерными знаками КМ 8888 МК. Дата регистрации авто - 23.02.2023.