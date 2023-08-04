Популярный грузинский курорт накрыл оползень – погибли люди

Главное: Оползень накрыл курорт Шови в Грузии. Погибли минимум два человека.

Детали: В Грузии произошла трагедия. В минувший четверг, 3 августа, на популярном высокогорном курорте Шови в регионе Рача сошел оползень.

Его жертвами стали минимум два человека.

Полсотни людей числятся пропавшими без вести, в том числе дети.

Местные власти говорят, что оползень фактически уничтожил все туристические объекты и повредил инфраструктуру.

Заблокированы дороги, что усложняет эвакуацию.

Из опасного района вывезли семь десятков отдыхающих.

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