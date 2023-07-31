Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению

Маск заявил, что Twitter будет «темным»

Пила 10 (2023): трейлер и дата выхода продолжения самого кассового хоррора

Священники Киевской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь ВСУ и жителям на Востоке

Фанаты Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение во время концерта

Самое солнечное место на Земле находится в Чили

28.07.23 15:29

В Украине официально перенесли Рождество и ряд других праздников

28.07.23 12:40

ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек

28.07.23 09:54

Танки Abrams могут появиться в Украине уже в сентябре

28.07.23 08:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 830 солдат

27.07.23 17:41

Мир ждет глобальное замерзание, - ученые

27.07.23 15:44

Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке

27.07.23 14:37

Министра культуры Ткаченко отправили в отставку

27.07.23 14:26

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023: парламентских выборов не будет

27.07.23 09:12

ВСУ продолжают успешно атаковать под Бахмутом

27.07.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 270 солдат