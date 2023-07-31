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Видео-Новости > Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению

Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению

Александр Панько
30.07.23 21:29
226
Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению

Главное: Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд по погружению - 76 метров.

Детали: Фридайвер из Харькова Екатерина Садурская установила абсолютный мировой рекорд по погружению.

Екатерина Садурская на карибском турнире Vertical Blue-2023 нырнула на 76 метров без ласт и кислорода.
 
 
 

Тэги: спорт, фридайвинг, Екатерина Садурская

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