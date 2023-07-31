Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению

Главное: Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд по погружению - 76 метров.
Детали: Фридайвер из Харькова Екатерина Садурская установила абсолютный мировой рекорд по погружению.
Главное: Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд по погружению - 76 метров.
Детали: Фридайвер из Харькова Екатерина Садурская установила абсолютный мировой рекорд по погружению.
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