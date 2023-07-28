В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди

Главное: В Австралии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. Погибли мужчина и женщина.

Детали: Трагедия произошла в Австралии на аэродроме Кабултур к северу от Брисбена. Тут столкнулись два частных легкомоторных самолета.

В результате инцидента погибли шестидесятилетние мужчина и женщина.

ЧП случилось утром пятницы, 28 июля.

Местные правоохранители говорят, что частный самолет Jabiru J430, на борту которого находились мужчина и женщина, взлетал, а второй самолет Piper Pawnee приземлялся на перпендикулярную взлетно-посадочную полосу.

Пилот второго борта не пострадал.

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