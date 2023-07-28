Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди

В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди

Агата Кловская
28.07.23 16:28
115
В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди

Главное: В Австралии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. Погибли мужчина и женщина.

Детали: Трагедия произошла в Австралии на аэродроме Кабултур к северу от Брисбена. Тут столкнулись два частных легкомоторных самолета.

В результате инцидента погибли шестидесятилетние мужчина и женщина.

ЧП случилось утром пятницы, 28 июля.

Местные правоохранители говорят, что частный самолет Jabiru J430, на борту которого находились мужчина и женщина, взлетал, а второй самолет Piper Pawnee приземлялся на перпендикулярную взлетно-посадочную полосу.

Пилот второго борта не пострадал.

В тему: В России разбился вертолет – погибло немало людей.

Тэги: самолет, авиакатастрофа, мир, Австралия

Комментарии

Статьи

28.07.23 15:55

Консервация на зиму 2023-2024: в какую цену обойдутся заготовки

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Cекс в древнем Киеве: при раскопках Золотых Ворот нашли эротическое граффити XI века
27.07.23 17:21

Cекс в древнем Киеве: при раскопках Золотых Ворот нашли эротическое граффити XI века

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Усик - президент Украины?
Усик - президент Украины?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.07.23 16:58

На Тернопольщине нашли беспрецедентный клад
28.07.23 16:16

ВСУ приблизились к «зубам дракона» на одном из участков фронта
28.07.23 15:57

Нелегалы из Беларуси массово штурмуют польскую границу
28.07.23 15:29

В Украине официально перенесли Рождество и ряд других праздников
28.07.23 15:03

Маск заявил, что Twitter будет «темным»
28.07.23 14:58

В Украину прибыла очередная партия военной помощи из Германии
28.07.23 14:15

Стали известны детали новых санкций ЕС против Беларуси
28.07.23 14:10

Свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку
28.07.23 14:02

В Кремле продолжают выпрашивать мирные переговоры у Украины
28.07.23 13:56

«Вагнеровцы» продолжают прибывать в Беларусь
28.07.23 15:29

В Украине официально перенесли Рождество и ряд других праздников
28.07.23 12:40

ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
28.07.23 09:54

Танки Abrams могут появиться в Украине уже в сентябре
28.07.23 08:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 830 солдат
27.07.23 17:41

Мир ждет глобальное замерзание, - ученые
27.07.23 15:44

Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
27.07.23 14:37

Министра культуры Ткаченко отправили в отставку
27.07.23 14:26

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023: парламентских выборов не будет
27.07.23 09:12

ВСУ продолжают успешно атаковать под Бахмутом
27.07.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 270 солдат
22.07.23 17:21

Лихорадка денге: ВОЗ предупреждает о вероятности новой пандемии
24.07.23 14:00

Известный норвежский политик ушел в отставку по необычной причине
24.07.23 16:43

С Днепровской ГЭС поступают тревожные новости
24.07.23 13:11

Трамп потребовал, чтобы ЕС выделил Украине еще сто миллиардов долларов
24.07.23 16:39

ВСУ значительно продвинулись на Бердянском направлении
25.07.23 15:07

На популярном курорте вовсю бушует лихорадка денге
25.07.23 15:04

Еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в сексуальном насилии
24.07.23 09:27

16 квадратных километров за неделю: стало известно о новых успехах ВСУ
27.07.23 14:26

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023: парламентских выборов не будет
24.07.23 09:04

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 242 620 солдат
Фото и Видео
В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди
В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди
В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди
В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди
ВСУ приблизились к «зубам дракона» на одном из участков фронта
ВСУ приблизились к «зубам дракона» на одном из участков фронта
ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
Из-за непогоды почти по всей Украине падали деревья
Из-за непогоды почти по всей Украине падали деревья
Депп против Херд (2023): трейлер и дата выхода мини-сериала о судебном процессе двух актеров
Депп против Херд (2023): трейлер и дата выхода мини-сериала о судебном процессе двух актеров
Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
На Ровенщине главный военком битой избил подчиненного. Его задержали
На Ровенщине главный военком битой избил подчиненного. Его задержали
В России разбился вертолет – погибло немало людей
В России разбился вертолет – погибло немало людей
Под Киевом произошло резонансное ДТП – фура влетела в блокпост
Под Киевом произошло резонансное ДТП – фура влетела в блокпост
В одной из африканских стран военные свергли президента
В одной из африканских стран военные свергли президента
fraza.com
Новости блогосферы
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.