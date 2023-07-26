Жуткие лесные пожары в Греции привели к гибели людей

Главное: В Греции бушуют лесные пожары. Погибли минимум три человека.

Детали: Сильные лесные пожары продолжают бушевать в Греции. Уже известно о жертвах.

Местные власти говорят, что жертвами огненной стихии стали минимум три человека.

Кроме этого идет массовая эвакуация. Так, на Родосе свои жилища покинули около двадцати тысяч человек.

Стало известно, что два пилота самолета Canadair CL-215 разбились во время тушения пожаров на острове Эвбея.

Кроме этого в труднодоступном районе острова Эвия обнаружили сгоревшее тело пропавшего мужчины.

С огнем на островах Родос, Корфу и Эвбея борются сотни пожарных, которым помогают коллеги из Турции и Словакии.

При этом ожидается, что в ближайшие дни воздух в Греции прогреется до 44 градусов тепла.

В тему: В Греции бушуют лесные пожары. Эвакуированы десятки тысяч человек.