Джастин Вики: фитнес-блогер сломал шею при попытке взять 204 кг

Главное: Фитнес-блогер Джастин Вики погиб при попытке взять вес в 204 кг. Он сломал себе шею.

Детали: Фитнес-блогер Джастин Вики сломал шею и погиб при попытке взять вес в 204 кг.

Тяжелоатлет в прямом эфире пытался установить личный рекорд — но при помощи лишь одного коллеги, хотя по правилам безопасности нужны как минимум двое. В итоге партнёр не смог должным образом подстраховать блогера.

После неудачного поднятия штанги 33-летний мужчина был доставлен в больницу. Врачи провели ему экстренную операцию, но так и не спасли.