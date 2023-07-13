В Донецке прогремели взрывы

Главное: В Донецке раздались взрывы, поднимаются густые клубы дыма. Местные жители сообщают о «прилете» в районе завода «Топаз».

Детали: Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В городе поднимаются густые клубы дыма. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Паблики пишут об обстреле Донецка и публикуют фото и видео дыма над городом.

Местные жители сообщают о «прилете» в районе завода «Топаз», который занимался разработкой и производством сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

В сети также появились фотографии осколка ракеты, который, как пишут, упал в микрорайоне Азотный.

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