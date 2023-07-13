Обезболивающее (2023): трейлер и дата выхода фильма о бесконтрольном применении обезболивающих препаратов

Bard: в Украине заработал искусственный интеллект от Google

Лесли Ван Хаутен: соратница Чарльза Мэнсона, участвовавшая в убийстве Шерон Тейт... вышла на свободу

Названа дата начала и формат занятий в новом учебном году

Стало известно, какие пенсии сейчас платят украинцам

Генерал подтвердил получение от США кассетных боеприпасов

Ученые научились делать лекарства из бумажных отходов

В Донецке прогремели взрывы

Премьер Индии поведал о разговорах с Зеленским и Путиным

СМИ узнали о судьбе Суровикина

Коалиция по обучению украинцев на F-16 создана, — Резников

Страны Большой семерки согласовали документ о гарантиях безопасности Украины

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 236 040 солдат

Российского генерала уволили после доклада о проблемах на фронте

Зеленский рассказал, о чем так долго разговаривал с Байденом

В ОП озвучили варианты окончания войны с Россией

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07.07.23 16:46

В Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди

07.07.23 15:20

Бритни Спирс избили в Лас-Вегасе: певица поведала подробности инцидента

07.07.23 11:16

Непогода оставила без света более 600 населенных пунктов в Украине

07.07.23 04:29

В Пакистане активизировалась амеба, которая пожирает человеческий мозг

10.07.23 06:47

Бывший генсек НАТО выдвинул странное предложение по поводу членства Украины в Альянсе

07.07.23 16:40

Совсем скоро погода основательно освежит украинцев

10.07.23 07:10

Эрдоган поговорил с Байденом о членстве Украины в НАТО

07.07.23 14:43

Буданов рассказал, когда ждать успеха от контрнаступления ВСУ

11.07.23 10:50

ВСУ за 5 недель освободили столько же территорий, сколько оккупанты захватили за полгода, — ISW

07.07.23 09:48

За сутки ВСУ уничтожили еще более полутысячи оккупантов