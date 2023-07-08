Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 1 (2023): кадры со съемки, трейлер и дата выхода продолжения популярного фильма

Главное: Появились кадры со съемок и трейлер фильма «Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». В прокате фильм будет с 12 июля 2023.

Детали: Paramount опубликовал кадры со съемок фильма «Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Ранее в сети появился трейлер фильма.

Создатели фильма «Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» продемонстрировали трюки Тома Круза, устроившего на движущемся составе боксерский ринг.

В мировом прокате фильм «Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» будет уже 12 июля 2023 года.

кадры со съемок и трейлер фильма «Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 1»: