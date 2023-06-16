В ВСУ рассказали, как укрепляют границы с Беларусью и Россией

Главное: В течение последней недели вдоль государственной границы на севере страны вырыто более пяти тысяч метров траншей и более двух с половиной километров противотанкового рва.

Детали: В Северной операционной зоне продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией. Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-служба командования.

Сообщается, что в течение последней недели вдоль государственной границы вырыто более пяти тысяч метров траншей и более двух с половиной километров противотанкового рва.

В пограничье продолжаются плановые минирования местности. В частности, использовано более 8 тыс. мин. Оборудовано более 60 огневых позиций, 120 укрытий для личного состава, более 150 укрытий для автомобильной и бронированной техники, добавил Наев.

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