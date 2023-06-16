Опубликовано видео с места жуткого ДТП в Канаде

Главное: Страшное ДТП произошло в Канаде. Погибли пятнадцать человек.
Детали: В Канаде в провинции Манитоба возле города Карбери произошло жуткое ДТП. Тут столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Как сообщает местная полиция, жертвами аварии стали не менее пятнадцать человек.
Еще десять пассажиров были госпитализированы с различными травмами.
Уточняется, что в автобусе, который направлялся в местное казино, находилось двадцать пять людей – преимущественно пожилого возраста.
Оба водителя при этом умудрились выжить.
Сейчас правоохранители выясняют причину ЧП.
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