Опубликовано видео с места жуткого ДТП в Канаде

Главное: Страшное ДТП произошло в Канаде. Погибли пятнадцать человек.

Детали: В Канаде в провинции Манитоба возле города Карбери произошло жуткое ДТП. Тут столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Как сообщает местная полиция, жертвами аварии стали не менее пятнадцать человек.

Еще десять пассажиров были госпитализированы с различными травмами.

Уточняется, что в автобусе, который направлялся в местное казино, находилось двадцать пять людей – преимущественно пожилого возраста.

Оба водителя при этом умудрились выжить.

Сейчас правоохранители выясняют причину ЧП.

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