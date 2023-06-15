Побег из курятника 2 (2023): тизер и дата выхода продолжения популярного мультика

Большая вода стремительно отступает от Херсонщины

В Киевской области маленький мальчик утонул в реке

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Дэниэл Рэдклифф отказался сниматься в сериальной экранизации «Гарри Поттера»

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Гомункул 2023: ученые создали искусственные человеческие эмбрионы

15.06.23 15:24

Ротавирус и сальмонелла обнаружены в воде на пляжах Одессы

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В ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

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Россия стягивает к границе с Украиной ракетные войска

15.06.23 11:13

Европарламент признал военным преступлением России подрыв Каховской ГЭС

15.06.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 910 солдат

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В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск

14.06.23 12:11

Кадырову «оторвало» правую руку под Запорожьем, — СМИ

14.06.23 08:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 330 солдат

13.06.23 16:54

Спасательная операция в Кривом Роге завершена. Достали тела всех погибших