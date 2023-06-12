В Египте загорелась яхта с туристами. Погибли три человека

Главное: В Красном море вспыхнула яхта для дайвинга, на борту которой находились 29 человек. Погибли три британских туриста.

Детали: Трое британцев погибли в воскресенье, 11 июня, во время пожара на водолазной яхте у побережья Красного моря в Египте. Об этом сообщает The Guardian.

Пожар вспыхнул, когда группа отплыла к известному месту для дайвинга — рифу Эльфинстоун, примерно, в 12 км от берега и в 30 км от курортного города Марса-Алам.

По информации местных властей, причиной пожара стало короткое замыкание электросети на катере.

12 водолазов и 14 членов экипажа судна, находившихся на тот момент на инструктаже, были спасены. А трое граждан Великобритании, не участвовавших в инструктаже по дайвингу, погибли.

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