На популярном египетском курорте акула съела россиянина

Главное: В Египте акула съела россиянина. Местные жители на лодке попытались помочь мужчине и достать его, но уже было поздно.

Детали: Сегодня, 8 июня, в Египте в курортном городе Хургаде возле пляжа Dream Beach очевидцы сняли видео, как акула съела мужчину.

Российский ТГ-канал Mash, ссылаясь на МИД России, сообщает, что погибший — россиянин, добавляя, что это 23-летний Владимир Попов из Архангельска.

«По нашей информации, у парня было свое ИП. Жил он в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором на фрилансе», — пишет Mash.

Местные жители на лодке попытались помочь и достать его, но уже было поздно. Тем временем, все пляжи в городе закрыли. Морская полиция Египта предупреждает граждан, что нахождение в воде опасно.

«Вот она его останки доедает», — слышно на видео.

В море никого не пускают. Сообщается, что плавники акул также видели на нескольких пляжах неподалеку.

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