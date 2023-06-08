Зеленский приехал в Херсон

Главное: Зеленский прибыл с визитом в Херсон. Президент посетил переправу в Херсоне, где осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.

Детали: Президент Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом глава государства сообщил в Facebook в четверг, 8 июня.

«Многие важные вопросы: оперативная ситуация в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом дамбы, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная ситуация в зоне техногенной катастрофы», — написал он.

По словам президента, также важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу по компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины.

Несколько позже Зеленский посетил переправу в Херсоне, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий. Он поблагодарил всех, кто вовлечен в эту работу.

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