Зеленский жестко прошелся по Красному Кресту

Главное: Зеленский выдвинул требование Красному Кресту. Президент заявил, что если сейчас международной организации нет в зоне катастрофы на Херсонщине — значит ее вообще нет, значит, она недееспособна.

Детали: Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на то, что происходит на Херсонщине, потому что каждый человек, погибший в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, — это приговор существующей международной архитектуре. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в среду, 7 июня.

«Даже невозможно установить точно — сколько людей на оккупированной временно территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы — спасают людей», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что требуются масштабные усилия.

«Нужно, чтобы международные организации — такие, как Международный Красный Крест, — немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсона», — сказал Зеленский.

По его словам, «каждый погибший человек там — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы — значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть».

Президент отметил, что многие лидеры мира, руководители государств, правительства, межгосударственные объединения выразили свою поддержку Украине и четкое осуждение российского преступления экоцида.

«Вместе должны и привлечь к ответственности оккупантов. Сейчас мы должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, не должны допустить дальнейшую разрушительную активность оккупантов», — резюмировал Зеленский.

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