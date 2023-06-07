Птичий короб. Барселона (2023): трейлер и дата выхода фильма про эпидемию самоубийств

Главное: Вышел трейлер фильма «Птичий короб. Барселона». Премьера состоится 14 июля 2023.
Детали: Вышел трейлер спин-оффа «Птичьего короба» — «Птичий короб. Барселона».
Главное: Вышел трейлер фильма «Птичий короб. Барселона». Премьера состоится 14 июля 2023.
Детали: Вышел трейлер спин-оффа «Птичьего короба» — «Птичий короб. Барселона».
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