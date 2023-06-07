Элита спокойно отдыхает в столичных ресторанах в комендантский час, — СМИ

Главное: СМИ показали, как элита отдыхает в ресторанах Киева в комендантский час. В некоторых заведениях столицы во время комендантского часа отдыхают украинские чиновники.

Детали: Журналисты «Украинской правды» узнали, что некоторые заведения в Киеве работают в комендантский час. Расследователи проверяли столичные рестораны в ночь с субботы на воскресенье, 3 июня.

«Как оказалось, заведения не просто работают ночью, а даже посещают застройщики, правоохранители и киевские чиновники, которые должны следить за соблюдением комендантского часа», — говорится в материале.

За 15 минут до начала комендантского часа в центре Киева журналисты заметили много припаркованных элитных автомобилей возле одного из ресторанов. Зафиксировали, как некоторые посетители пытались попасть внутрь якобы закрытого заведения по телефонному звонку.

Среди визитеров ресторана и нарушителей комендантского часа заметили директора департамента культурного наследия КГГА Александра Никоряка, киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустеца.

Уже после полуночи журналисты УП сняли, как посетители выходили из ресторана, свободно прогуливались и возвращались назад, или покидали заведение на автомобилях. Заведение не прекращало работать и во время ночной воздушной тревоги.

В тему: С 26 марта комендантский час в украинской столице действует с 00:00 до 05:00 утра.