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Видео-Новости > Новая Каховка стремительно уходит под воду

Новая Каховка стремительно уходит под воду

Агата Кловская
06.06.23 13:18
95
Новая Каховка стремительно уходит под воду

Главное: Из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС стремительно затапливает временно захваченную Новую Каховку. Вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась более чем на 10 метров.

Детали: После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС временно оккупированный город Новая Каховка оказался под водой. Масштабные подтопления подмечены по всему городу.

Мэр города Владимир Коваленко рассказал, что на утро 6 июня уже был подтоплен зоопарк Сказочная дубрава, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка в городе. Также затоплена лодочная станция, яхт-клуб, подошла вода и к Днепровскому проспекту.

«Пока сложно получить информацию из города, потому что есть перебои с интернетом. Россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме», — отметил он.

В свою очередь оккупационные власти заявляют, что вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась более чем на 10 метров.

«Вода поднялась, она продолжает подниматься. В течение 72 часов, по прогнозам, будет спадать. Вода затапливает, Днепровский проспект уже под водой находится. Это значит, что вода поднялась более чем на 10 м», — сказал так называемый «глава администрации города» Владимир Леонтьев.

В тему: Каховская ГЭС взорвана россиянами.

Тэги: общество, вода, затопление, Днепр, Новая Каховка

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