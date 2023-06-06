Из-за взрыва Каховской ГЭС в некоторых регионах Украины начинаются проблемы с водой

Главное: В регионах, близких к взорванной Каховской ГЭС, начинаются проблемы с водоснабжением. В частности, об этом заявили власти Кривого Рога, Никополя. А «Энергоатом» утверждает, что могут быть последствия для Запорожской АЭС.

Детали: После подрыва Каховской ГЭС, в Кривом Роге проводится экстренное совещание по обеспечению города водой. По словам мэра Вилкула, ситуация очень сложная.

В Каховском водохранилище падает уровень воды. Он понижается примерно на 15 сантиметров в час. «Сделайте максимально возможные запасы питьевой и технической воды», — призвал глава Никопольской РГА (Днепропетровская область) Евгений Евтушенко.

Снижение уровня воды в Днепре, которое началось в Запорожской области, может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Об этом сообщает «Энергоатом», комментируя разрушение дамбы Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище, где расположена атомная станция, начал падать.

Вода необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

В тему: Подорвана Каховская ГЭС. В результате ряд населенных пунктов Херсонщины уже полностью или частично затоплены.