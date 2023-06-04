Правительство Венгрии «вернуло» Крым Украине

Главное: Правительство Венгрии опубликовало новое видео о войне в Украине. В нем нашей стране вернули Крым.

Детали: Правительство Венгрии исправило свою ошибку, изменив ролик о войне в Украине. В новом видео нашей стране вернули Крым.

При этом предыдущий ролик, где полуостров не был отмечен как территория Украины, удалили.

В видео, в частности, говорится: «Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной. Достаточно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь. Пришло время для мира».

В тему: В правительстве Венгрии решили, что Крым – это не Украина.