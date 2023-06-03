Странный жест премьера Люксембурга в адрес Зеленского озадачил соцсети

Главное: Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель странно повел себя во время встречи с Владимиром Зеленским. Это попало на видео.

Детали: На видео журналистов попало странное поведение премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В социальных сетях гадают: что это было?

На кадрах видно, что глава украинского государства беседует с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем, однако последний вдруг делает знак рукой, будто желая, чтобы лидер нашей страны говорил меньше или вовсе замолчал.

На это Владимир Зеленский отвечает улыбкой.

Что произошло между политиками – неизвестно.

В тему: Зеленский хочет встретиться с лидерами стран Южной Америки.