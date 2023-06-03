Столкновение поездов в Индии: погибли сотни людей

Главное: В Индии столкнулись поезда. Погибли сотни людей.

Детали: Жуткая железнодорожная катастрофа произошла вечером пятницы, 2 июня, в индийском штате Одиша возле города Баласор. По последним данным, погибли как минимум 261 человек, а более девятисот людей получили различные травмы.

Следствие говорит, что несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. После этого в них врезался еще один пассажирский поезд, после чего с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

Отмечается, что всего в результате крушения с рельсов сошло семнадцать вагонов, они серьезно повреждены.

Сейчас правоохранители устанавливают причины трагедии.

При этом из-за аварии в стране отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и десять следуют с кратковременной остановкой.

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