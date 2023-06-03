Зеленский хочет встретиться с лидерами стран Южной Америки

Главное: Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Бразилии. Он готов посетить Южную Америку.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью СМИ стран Южной Америки. Среди прочего он заявил о своей готовности встретиться с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который ранее неоднократно неоднозначно говорил о войне в нашей стране.

Так, украинский лидер сказал: «Я уже не впервые публично и непублично, через кого-то, медиа и напрямую президенту могу еще раз подтвердить, что я заинтересован во встрече».

Он добавил, что предлагал ему провести встречу в любом формате и неоднократно приглашал его посетить Украину, в частности, когда тот находился с визитом в Европе.

По его словам, им нужно поговорить с Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Сообщается, что для нашей страны важно, чтобы Бразилия была представлена на саммите мира, который запланирован на июль: «У Бразилии могут быть свои взгляды на тот или иной блок безопасности, на то или иное направление формулы мира. Это окей, потому что мы в диалоге, мы цивилизованные люди и об этом нужно говорить. А, чтобы говорить, нужно желание».

Президент Украины сказал, что готов лично прилететь в Латинскую Америку для встреч с лидерами стран, несмотря на сложность таких визитов во время войны.

Владимир Зеленский сказал, что уже обращался с такими предложениями к лидерам латиноамериканских стран: «Если у вас нет возможности приехать к нам, ничего страшного. Я простой человек, у меня короны нет, и я буду у вас. Давайте вместе проговорим наши шаги вперед и как мы можем политически давить на Россию, если вы не можете дать нам оружие».

В тему: Президент Бразилии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине.

Напомним, что Южная Америка хочет объединить усилия, чтобы остановить войну в Украине

Ранее президент Бразилии рассказал, чем его расстроил Зеленский.