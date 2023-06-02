Идол (2023): трейлер и дата выхода скандального сериала

Самолеты из Китая начали держаться подальше от России

В Кремле «исключили» членство Украины в НАТО

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В порт оккупированного Бердянска прилетели неизвестные ракеты

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Пекин рапортует о консенсусе по «кризису» в Украине

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Во время ночной атаки на Киев ВСУ уничтожили все вражеские цели

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 910 солдат

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Вслед за светом в Украине подорожает и вода

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 370 солдат

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В «Укрэнерго» рассказали, будут ли летом отключать свет