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Видео-Новости > Идол (2023): трейлер и дата выхода скандального сериала

Идол (2023): трейлер и дата выхода скандального сериала

Агата Кловская
02.06.23 21:30
64
Идол (2023): трейлер и дата выхода скандального сериала

Главное: Появился трейлер сериала «Кумир» (Идол). Премьера состоится 4 июня 2023.

Детали: HBO показала новый трейлер сериала «Кумир» (Идол), в котором главные роли исполнили музыкант The Weeknd и Лили-Роуз Депп

Сериал сериала «Кумир» (Идол) расскажет о взаимоотношениях молодой певицы и лидера культа, который владеет ночным клубом.
 
Премьера сериала «Кумир» (Идол) состоится 4 июня 2023 года.
 
трейлер сериала «Кумир» (Идол):
 

Тэги: фильм, кино

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