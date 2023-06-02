Черепашки-ниндзя. Погром мутантов (2023): трейлер нового мультфильма появился в Сети

Главное: Вышел трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». В прокат он выйдет 2 августа 2023.
Детали: Вышел новый трейлер анимационного фильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Мультфильм выйдет в прокат 2 августа 2023 года.
«Черепашки-ниндзя» — американская медиафраншиза, созданная авторами комиксов Кевином Истменом и Питером Лэрдом. Она повествует о четырёх антропоморфных братьях-черепахах — Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэле — обучившихся ниндзюцу и борющихся со злом в их родном городе Нью-Йорке.
Трейлер анимационного фильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: