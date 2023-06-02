В порт оккупированного Бердянска прилетели неизвестные ракеты

Главное: В оккупированном Бердянске раздалось несколько взрывов. Из опыта длительных наблюдений за подобными ситуациями авторы сообщения делают вывод, что «бавовна» была удачной.

Детали: Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье сегодня, 2 июня, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает ТГ-канал Бердянск сегодня/Бердянск сейчас.

«Несколько ракет прилетело в порт. Оккупанты подтверждают взрывы в порту. В селе Осипенко также слышно было взрыв, а в районе полигона был дым седого цвета, но быстро и исчез, а также в небе была видна полоса, и она явно не от самолета. Также бердянцы говорят, что летело и в сторону Косы. Но, по предварительной информации, ракету сбили. Могла упасть в районе Слободка», — говорится в сообщении.

Из опыта длительных наблюдений за подобными ситуациями авторы сообщения делают вывод, что «бавовна» была удачной.

«С молниеносной скоростью захватчики подтвердили „бавовну“ в оккупированном порту Бердянска и заявили, что жертв и разрушений нет! Обычно это верный знак, что ВСУ попали, куда надо, и последствия для врага очень серьезные!», — пишет ТГ-канал Бердянск сегодня/Бердянск сейчас.

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