Опубликовано видео эпичного лесного пожара в Канаде

Главное: В Канаде бушует мощный лесной пожар. Уничтожены сотни домов.
Детали: Гигантский лесной пожар бушует с минувших выходных в канадской провинции Новая Шотландия. Стало известно о последствиях.
Местные власти говорят, что пламя уничтожило уже две сотни домов.
Известно, что огонь вспыхнул возле столицы провинции Галифакса и начал быстро распространяться. Локализовать его не удалось.
К тушению пожара привлечена специальная техника и авиация.
Сейчас пламя распространилось почти на восемьсот гектаров.
Говоря о причинах ЧП, правоохранители не исключают «человеческий фактор».
Впрочем, пока нет официальной информации о погибших и пострадавших.
Всего в регионе пришлось эвакуировать почти двадцать тысяч человек.
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