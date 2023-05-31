Опубликовано видео эпичного лесного пожара в Канаде

Главное: В Канаде бушует мощный лесной пожар. Уничтожены сотни домов.

Детали: Гигантский лесной пожар бушует с минувших выходных в канадской провинции Новая Шотландия. Стало известно о последствиях.

Местные власти говорят, что пламя уничтожило уже две сотни домов.

Известно, что огонь вспыхнул возле столицы провинции Галифакса и начал быстро распространяться. Локализовать его не удалось.

К тушению пожара привлечена специальная техника и авиация.

Сейчас пламя распространилось почти на восемьсот гектаров.

Говоря о причинах ЧП, правоохранители не исключают «человеческий фактор».

Впрочем, пока нет официальной информации о погибших и пострадавших.

Всего в регионе пришлось эвакуировать почти двадцать тысяч человек.

В тему: Засуха в Канаде может привести к дефициту пшеницы в мире.