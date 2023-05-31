Появилось видео аномального ливня в Запорожье

Главное: На Запорожье обрушился аномальный ливень. За пять часов выпала почти двухмесячная норма осадков.

Детали: Накануне в Запорожье бушевала непогода. О ее последствиях рассказали в ГСЧС.

Там говорят, что за пять часов в городе и окрестностях выпала почти двухмесячная норма осадков – 76,8 миллиметров.

Всего спасатели откачали более ста кубометров воды.

Информируется, что в нескольких районах падали деревья, в том числе – перекрывая дороги.

Также произошло подтопление подвальных помещений жилых домов, складских и офисных помещений, а также одной из больниц.

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