Появилось видео аномального ливня в Запорожье

Главное: На Запорожье обрушился аномальный ливень. За пять часов выпала почти двухмесячная норма осадков.
Детали: Накануне в Запорожье бушевала непогода. О ее последствиях рассказали в ГСЧС.
Там говорят, что за пять часов в городе и окрестностях выпала почти двухмесячная норма осадков – 76,8 миллиметров.
Всего спасатели откачали более ста кубометров воды.
Информируется, что в нескольких районах падали деревья, в том числе – перекрывая дороги.
Также произошло подтопление подвальных помещений жилых домов, складских и офисных помещений, а также одной из больниц.
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