В Подмосковье взорвался и загорелся спиртзавод

Главное: В Подмосковье загорелся спиртзавод. Инцидент произошел в селе Осташево, причины возгорания выясняются.

Детали: В населенном пункте Осташево Московской области РФ раздались взрывы — там горит спиртзавод. Об этом 30 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

Площадь пожара составляет 1000 кв. метров, ему присвоен повышенный ранг сложности.

«Было два взрыва. На месте экстренные службы. Причины выясняются. Предприятие принадлежит компании Константа-Фарм М (производитель спиртосодержащей фармацевтической продукции)», — уточнило ТГ-издание.

Впоследствии SHOT добавил, что горит складское помещение, зафиксирован разлив спирта. Из-за инцидента перекрыто Рузское шоссе.

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