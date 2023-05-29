Эйфория, 3 сезон: запуск сериала приостановлен из-за забастовки сценаристов

Главное: Съемки 3 сезона сериала «Эйфория» отложены. Он выйдет «в лучшем случае» в 2025 году.
Детали: Съемки нового 3 сезона сериала «Эйфория» отложены из-за забастовки сценаристов.
Главное: Съемки 3 сезона сериала «Эйфория» отложены. Он выйдет «в лучшем случае» в 2025 году.
Детали: Съемки нового 3 сезона сериала «Эйфория» отложены из-за забастовки сценаристов.
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