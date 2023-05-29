Эйфория, 3 сезон: запуск сериала приостановлен из-за забастовки сценаристов

Главное: Съемки 3 сезона сериала «Эйфория» отложены. Он выйдет «в лучшем случае» в 2025 году.

Детали: Съемки нового 3 сезона сериала «Эйфория» отложены из-за забастовки сценаристов.

Глава отдела драмы HBO Франчески Орси заявила, что третий сезон сериала выйдет «в лучшем случае» в 2025 году.

Сериал «Эйфория» — молодежная драма, в которой рассказывается про трудных подростков. Главная героиня — молодая девушка наркоманка Ру. После прохождения реабилитации она возвращается в родной город. После недолгого периода она вновь возвращается к употреблению наркотиков, пока в город не приезжает Джулс — еще одна молодая особа, но с необычной формой зависимости.

Трейлер предыдущего сезона сериала «Эйфория»: