«Царица Клеопатра» от Netflix может быть запрещена за искажение исторической правды

Главное: В Египте хотят запретить фильм Netflix «Царица Клеопатра». Там считают, что Netflix исказил известный исторический образ.

Детали: В Египте потребовали запретить фильм Netflix «Царица Клеопатра». Об этом сообщает El-Watan.

В генпрокуратуру страны пришла жалоба, в которой заявляется, что Netflix исказил известный исторический образ, создав «историческую подделку». Активисты требуют удалить документалку с платформы и навсегда запретить к показу.

Ранее Forbes сообщил, что фильм «Царица Клеопатра» получила худшие рейтинги в истории телевидения.

Трейлер «Царица Клеопатра» от Netflix: