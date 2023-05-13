Олдобой: трейлер отреставрированной версии фильма уже есть в Сети

Главное: Появился трейлер отреставрированной версии фильма «Олдбой». Премьера запланирована на 16 августа 2023.

Детали: Опубликован трейлер отреставрированной версии фильма «Олдбой» Пак Чхан Ука в честь 20-летия картины. Премьера культового фильма состоится 16 августа 2023 года.

По сюжету фильма «Олдбой», после похищения и заключения в тюрьме на пятнадцать лет О Дэ-су (Чхве Мин-сик) освобождается только для того, чтобы обнаружить, что он должен найти своего похитителя за пять дней.

Трейлер отреставрированной версии фильма «Олдбой»: