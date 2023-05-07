Мистическая черная фигура на коронации Карла III: что это было?

Главное: Во время коронации Карла III промелькнула черная фигура в капюшоне с чем-то похожим на посох в руках. Официального объяснения происшедшему дано не было.

Детали: Во время официальной процедуры коронации Карла III случился странный инцидент. На фоне белого задника промелькнула черная фигура в капюшоне с чем-то похожим на посох в руках.

На это обратил внимание пользователь твиттера с ником Realjoegreeeen. Он трактовал это как смерть с косой, но в комментариях к видео (которое очень быстро набрало более миллиона просмотров) было проявлено больше изобретательности. Например, фигуру в черном называли «призраком принцессы Дианы».

Официального объяснения происшедшему дано не было, отмечает описавшая эту историю Daily Mail.

В тему: Коронация Карла III: трансляция