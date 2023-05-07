Коронация Карла III: трансляция онлайн

Главное: В Вестминстерском аббатстве проходит коронация короля Великобритании Карла III и его жены Камиллы. Церемонию проводит архиепископ Кентерберийский.

Детали: 6 мая в 13.00 по киевскому времени в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) началась коронация короля Великобритании Карла III и его жены Камиллы. Церемонию проводит архиепископ Кентерберийский.

На коронацию приглашены около 2,2 тыс. почетных гостей со всего мира. Среди гостей – члены королевской семьи, международные представители из 203 стран, в том числе около 100 глав государств, а также представители общественных и благотворительных организаций.

На церемонии коронации присутствуют старший сын Карла III, принц Уильям с женой Кэтрин и младший сын, принц Гарри, без жены. Накануне коронации он прилетел в Лондон коммерческим рейсом и сразу же после коронации планирует вернуться в США на день рождения сына Арчи, которому в этот день исполняется четыре года.

Также на церемонию приглашены братья и сестры короля – принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард, а также их дети.