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Видео-Новости > Коронация Карла III: трансляция

Коронация Карла III: трансляция

Агата Кловская
06.05.23 14:05
665
Коронация Карла III: трансляция

Главное: В Вестминстерском аббатстве проходит коронация короля Великобритании Карла III и его жены Камиллы. Церемонию проводит архиепископ Кентерберийский. 

Детали: 6 мая в 13.00 по киевскому времени в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) началась коронация короля Великобритании Карла III и его жены Камиллы. Церемонию проводит архиепископ Кентерберийский. 

На коронацию приглашены около 2,2 тыс. почетных гостей со всего мира. Среди гостей – члены королевской семьи, международные представители из 203 стран, в том числе около 100 глав государств, а также представители общественных и благотворительных организаций.

На церемонии коронации присутствуют старший сын Карла III, принц Уильям с женой Кэтрин и младший сын, принц Гарри, без жены. Накануне коронации он прилетел в Лондон коммерческим рейсом и сразу же после коронации планирует вернуться в США на день рождения сына Арчи, которому в этот день исполняется четыре года.

Также на церемонию приглашены братья и сестры короля – принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард, а также их дети.

Тэги: королева, Карл III, коронация, Камилла

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