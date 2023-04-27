«Барби» (2023): вышел трейлер самой тупой романтической комедии сезона

Главное: Вышел тизер-трейлер фильма «Барби». Фильм выйдет в кинотеатрах 21 июля 2023.

Детали: Вышел новый тизер-трейлер фильма «Барби». Главные роли в киноленте исполнили Марго Робби, в образе культовой куклы, и Райан Гослинг, который воплотил на экране персонажа Кена. Фильм выйдет в кинотеатрах 21 июля 2023 года.

Сценарий к фильму, написанный Гретой Гервиг и Ноа Баумбахом, основан на серии игрушек Барби от компании Mattel.

В тему: Ранее фирма Mattel, выпускающая Барби, выпустила целую серию кощунственных антихристианских кукол.