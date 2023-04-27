Фильм «Флэш», который выйдет в прокат в июне 2023, попытались раскрутить запустив новый трейлер

Главное: Опубликован новый трейлер будущего фильма «Флэш». Фильм выйдет в украинский прокат 15 июня 2023 года.

Детали: Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер будущего фильма «Флэш». Это очередной туповатый кинокомикс рассказывающий о приключениях некоего Барри Аллена.

Фильм «Флэш» выйдет в украинский прокат 15 июня 2023 года.

Как обычно, в фильме Флэш применяет свои сверхчеловеческие способности, на сей раз — чтобы вернуться в прошлое и предотвратить смерть своей матери. Он изменяет ход событий, влияет на будущее и оказывается в ловушке иной реальности.

Режиссером этого бессмысленного и беспощадного для мозга фильма стал Андрес Мускетти (дилогия «Оно», «Мама»). Сценарий к этому отупляющему киносозданию написала Кристина Ходсон. Главные роли исполнили Эзра Миллер, Саша Кайе, Майкл Шеннон («Быстрее пули», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Рон Ливингстон («Заклятие»), Майкл Китон («Человек-Паук: Возвращение домой», «Бэтмен ») и другие.

Крайне не рекомендуем тратить время на просмотр фильма «Флэш». Смысла — ноль. Разве что, если вы фанат комикса «Флэш». Тогда, мы вам искренне сочувствуем.