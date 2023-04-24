Ночью в Севастополе раздались взрывы

Главное: Оккупационные власти сообщают, что Крым атаковали надводные беспилотники. Так называемый «губернатор» Севастополя Развозжаэв утверждает, что повреждений нет.

Детали: Во временно оккупированном Севастополе в ночь на понедельник, 24 апреля, раздались взрывы. Об этом сообщил так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, в своем Telegram-канале.

По его словам, полуостров атаковали надводные беспилотники. Развожаев заявил, что российский флот отбивает атаку на внешнем рейде.

Позже Развожаев сообщил, что один дрон якобы уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, второй взорвался сам. По его словам, никаких повреждений нет.

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