В Индии мужчина погиб после того, как на него упала корова

Главное: Корова упала на мужчину в Индии. Бедолага не выжил.

Детали: Необычный инцилент произошел в Индии. Возле города Алвар в штате Раджастан мужчина погиб после того, как на него упала корова.

Местные СМИ информируют, что Шивдаял Шарма, ранее работавший электриком на железной дороге, справлял нужду на рельсах. В это же время в тридцати метрах от него разогнавшийся поезд Vande Bharat сбил корову, а после удара часть тела животного упала на мужчину, в результате тот умер на месте.

Стоит отметить, что за последние годы в Индии зарегистрировали более ста тысяч случаев столкновений поездов с крупным рогатым скотом.

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